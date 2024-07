Zonnebrandpalen in opmars: 'Mensen zullen vaker smeren'

De zonnebrandpaal is in opmars. Op steeds meer locaties staan automaten waar bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen 'tappen'. Het bedrijf Sundo uit Hellevoetsluis heeft alleen al in Nederland meer dan driehonderd van deze palen staan en verwacht er de komende jaren nog meer neer te zetten.

Ze staan niet alleen langs de kust, maar bijvoorbeeld ook bij festivals, in recreatiegebieden en stadsparken en bij sportverenigingen, zegt eigenaar Ybe Heemskerk.

'Mensen zullen vaker smeren'

De 'smeerpalen' zijn een initiatief van onder meer KWF Kankerbestrijding, GGD's, zorgverzekeraars en gemeenten. Ze willen zo het ontstaan van huidkanker door onbeschermd zonnebaden indammen.

De zonbescherming die uit de automaat komt, heeft doorgaans factor 30. "Dat heeft een psychologisch effect, namelijk dat mensen vaker zullen smeren. Als we factor 50 zouden gebruiken, wanen mensen zich veiliger en smeren minder, terwijl je je in alle gevallen iedere twee uur opnieuw moet insmeren", zegt Heemskerk.

Vergif

Volgens hem zijn de meeste gebruikers positief over de zonnebrandpalen. Toch horen zijn medewerkers ook wel andere geluiden als ze de palen aan het bijvullen zijn. "We krijgen wel eens opmerkingen dat zonnebrandcrème vergif is. Die discussie gaan we niet aan. Ons antwoord is meestal: je hóeft er geen gebruik van te maken. Wij beroepen ons op de wetenschap, meer kunnen we niet doen."

De vraag naar dit soort zonnebrandautomaten neemt toe, ook vanuit het buitenland, ziet Heemskerk. "Voor dit jaar zijn we al helemaal uitverkocht. We leveren ook palen in België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. In totaal hebben we er nu zo'n zevenhonderd, inclusief Nederland."

Meest voorkomende kankersoort

Volgens gegevens van KWF Kankerbestrijding is huidkanker de meest voorkomende soort kanker in Nederland.

"De afgelopen tien jaar is het aantal mensen met huidkanker meer dan verdubbeld. In 2023 kregen 77.000 Nederlanders de diagnose huidkanker. Ongeveer duizend mensen per jaar overlijden door de ziekte. Meestal komt huidkanker door te veel blootstelling aan uv-straling of de zonnebank", meldt de organisatie op de website.

Huidtherapeute Lynn uit Oosterhout heeft dertig zonnebranddispensers laten plaatsen. Waarom dat zo handig is, zie je hier:

1:48 Huidtherapeute Lynn uit Oosterhout laat 30 zonnebranddispensers plaatsen

