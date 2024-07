Consumentenbond: deze zonnebrandcrèmes zijn het best (en deze het minst)

De eerste paar zonnige en warme dagen van de zomer liggen al achter ons, maar er komen weer zonnige dagen aan en dan is het handig om alvast een goeie zonnebrandcrème achter de hand te hebben. Maar welke zonnebrandcrème is nou het beste en welke haal je voor de beste prijs? De Consumentenbond heeft de afgelopen jaren onderzocht welke zonnebrand de juiste bescherming biedt en welke juist het minst, ook dit jaar hebben zij weer tientallen crèmes getest.

Voordat we naar de beste én slechtste zonnebrand gaan is het belangrijk is te weten hoe zonnebrandcrèmes werken. Wat lang niet iedereen weet waar de 'Sun Protection Factor of SPF-factor' op de verpakking precies voor staat. In het kort uitgelegd staat die factor voor hoelang je beschermd bent tegen schadelijke UV-stralen van de zon.

Hoe sterk die straling is hangt af van de zon zelf, zo kan je bij zonkracht 7 al tussen de 10 en 15 minuten verbranden. Gebruik je bijvoorbeeld factor 30 dan kan je dus tussen 300 en 450 minuten beschermd in de zon zitten voordat er zonverbranding optreedt. Bij factor 50 loopt die bescherming op tot 500 - 750 minuten.

Zonnebrandcrème na openen minder effectief Zonnebrandcrème blijft ongeveer twee jaar houdbaar als de verpakking ongeopend blijft. Zodra de verpakking is geopend, is de crème vaak nog 12 maanden te gebruiken. Dit wordt aangegeven op de verpakking met een icoon van een open potje met een getal en de letter ‘M’, waarbij 12M staat voor '12 maanden houdbaar na opening'. Belangrijk om te weten is dat deze houdbaarheid niets zegt over de bescherming tegen de zon. Gedurende de tijd dat de verpakking geopend is, neemt de beschermingsfactor af. Na een jaar is de beschermingsfactor echter gehalveerd. Dit betekent dat een factor 30 na één jaar nog maar werkt als factor 15.

Hoe wordt er getest?

Voor de test van dit jaar zijn tientallen zonnebrandcrèmes getest die de bond heeft opgesplitst in een SPF 30-categorie en een SPF 50-categorie. De bond kijkt per zonnebrand naar verschillende factoren die een goede zonnebrand 'goed' maken.

Er wordt vooral naar de bescherming gekeken die het product biedt, de bescherming tegen UV A- en UV B-bescherming telt voor 65 procent mee in het oordeel. Andere factoren zijn gebruiksgemak, duurzaamheid, de informatie die op het etiket staat en of de crème vrij is van parfum, alcohol en microplastics.

De beste

Bij de factor 30-zonnebrandcrèmes komt de Riemann P20 Sunscreen Orginal met een 7,7 het beste uit de test. Die crème scoort de maximale score voor UV A- en B-bescherming. Gevolgd door Decathlon Active 30 solaire sun spray, die een 7,6 krijgt. Wel is die laatste een stuk goedkoper.

In de factor 50-categorie komt Garnier Ambre Solaire Beschermende Zonnemelk het beste uit de bus met 7,2. Maar ook Biodermal Kids Zonnespray (7,1) gooit hoge ogen. Laat je trouwens niet afschrikken om zonnebrandcrèmes die gericht zijn op baby's en kinderen te gebruiken als volwassenen, zegt de Consumentenbond. "De kinderproducten bevatten meestal geen parfum, zijn vaak waterproof, en zijn zo gemaakt dat zand minder goed blijft plakken. Dingen die voor volwassenen ook allemaal nuttig kunnen zijn."

Afraders

Bij de SPF 50-categorie heeft de Consumentenbond ook drie zonnebrandcrèmes getest die niet de beloofde bescherming bieden en dus een dikke onvoldoende kregen. Zo scoren de producten Kruidvat Solait Sun Milk (2,5), Nivea Sun Kids Ultra Protect and Play (2,5) en Cien Sun Kids Sun Protect Cream van de Lidl (2,2) het laagst. De bond raadt consumenten af die drie producten dit jaar te kopen.

Niet goedkoop

Zonnebrand is niet goedkoop in Nederland. Mocht je het echt nodig hebben, koop het dan als het in de aanbieding is. Vrijwel de hele zomer is er wel ergens een actie. Mensen die in de grensregio met Duitsland wonen kunnen die zonnebrand het beste halen over de grens, dat scheelt je al snel vijf euro per fles.

De hele zonnebrandcrèmetest van de Consumentenbond staat in het zomernummer van de Consumentengids.