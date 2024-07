Deze week koud en nat, maar zijn tropische temperaturen weer onderweg?

Dat is even wennen! Na de tropische dagen en plaknachten is het momenteel weer heerlijk koel in Nederland. Maar ook de bewolking en buien zijn teruggekeerd. Het wordt nog erger, woensdag blijft de temperatuur lokaal steken op 15 graden. Maar er is ook goed nieuws voor de zomerliefhebbers.

Dit artikel is geschreven door meteoroloog Jordi Huirne.

Deze week weten storingen ons land vaak te bereiken. Dat betekent dat we de paraplu bij de hand moeten houden. De korte broek kan weer even de kast in, want met een stevige westen- tot zuidwestenwind wordt koele lucht vanaf de Noordzee aangevoerd. Toch lijkt de meeste regen in de nachten te vallen en schijnt overdag regelmatig de zon.

Zonnige perioden

Deze maandag vinden we de meeste buien in het noordoosten van het land. In de rest van het land is de zon vaak te zien en is het zo goed als droog. Het is 18 tot 21 graden en er waait een stevige westenwind die het fris maakt.

Maandagnacht trekt een regenzone over het land. Ook tijdens de ochtendspits dinsdag hebben we daar nog mee te maken, waardoor deze extra druk kan worden. Halverwege de ochtend wordt het in de Randstad droog en pas begin van de middag verlaat de laatste regen het zuidoosten. Op een licht buitje na is het dinsdagmiddag droog met geregeld zon. Met 16 tot 19 graden is het opvallend fris. Normaal is het begin juli 20 graden op de Wadden tot 24 graden in Limburg.

Dieptepunt woensdag

Woensdag blijft het opvallend fris, op veel plekken blijft de temperatuur dan steken op 15 graden. De ochtend verloopt grijs met stromende regen. In de namiddag wordt het droger, maar de zon krijgt weinig ruimte. Het lijkt dan eerder herfst dan zomer.

Voor een officieel kouderecord is overigens nog meer nodig. In 1962 bleef de temperatuur in De Bilt steken op 14,4 graden. In Leeuwarden werd het toen maar 12,7 graden. Zulke extreem lage zomertemperaturen zijn in een opwarmend klimaat niet meer mogelijk.

Mogelijk goed nieuws voor zomerliefhebbers

Zaterdag 6 juli begint in het zuiden van het land de zomervakantie. Het weer werkt de eerste dagen nog niet mee, want tot en met het weekend blijft het wisselvallig en koel met temperaturen tussen 17 en 21 graden. Sommige dagdelen verlopen droog en vrij zonnig, maar er waait wel steeds een stevige zuidwestenwind die het niet echt zomers laat aanvoelen.

Het is nog ver weg, maar de weerkaarten zien er na het weekend een stuk gunstiger uit voor zomerliefhebbers. Een hogedrukgebied zorgt dan voor droog weer met meer zon. Door een naar zuid draaiende wind kan het behoorlijk opwarmen met temperaturen die snel stijgen richting 30 graden. Dat zou voor vakantiegangers in eigen land goed nieuws zijn!