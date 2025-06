Brandende zon: zo herken je een zonnesteek en dit kun je ertegen doen

Met het tropische weekend dat voor de deur staat, is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo wordt aangeraden om je goed in te smeren met zonnebrand vanwege de hoge zonkracht. Door de hoge temperaturen en de felle zon neemt ook het risico op een zonnesteek toe. Hoe herken je de symptomen en wat kun je ertegen doen?

Volgens het Rode Kruis beginnen de symptomen van een zonnesteek op te spelen nadat je al in de zon hebt gezeten. Zo kun je hevig gaan zweten, er bleek of rood uitzien en kun je last hebben van hoofdpijn, duizeligheid of braken. Daarnaast voel je je vermoeid en kun je normale taken niet meer zo goed uitvoeren. Je loopt zelfs het risico om flauw te vallen.

Om ervoor te zorgen dat de situatie niet erger wordt, raadt het Rode Kruis aan om bij deze symptomen zo snel mogelijk de verkoeling op te zoeken. Daarnaast wordt aangeraden om je goed te beschermen tegen de zon en om wat te drinken, zolang het drankje maar niet te koud is. Als de situatie niet verbetert, luidt het advies om 112 te bellen.

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt ook voor een zonnesteek. Bij tropische temperaturen wordt aangeraden om goed op jezelf en anderen te letten. Om een zonnesteek te voorkomen kun je het beste voldoende, niet-alcoholische dranken drinken. Ga niet in de volle zon zitten en probeer de schaduw op te zoeken, en stel sporten en andere buitenactiviteiten uit. Op die manier zorg je ervoor dat je een zonnesteek de baas blijft.