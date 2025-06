Smeren, verkoelen en puffen: dit weekend wordt het tropisch warm

Het wordt vrijdag én dit weekend op en top zomers in Nederland. Uitgestrekte blauwe luchten, een fel zonnetje en een zacht briesje: dat zijn de ingrediënten die Moeder Natuur in petto heeft. Met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 36 graden wordt het voor veel Nederlanders een kwestie van smeren, drinken en zo min mogelijk bewegen.

Vrijdag wordt het nog niet zo heet, maar het voelt wel als een generale repetitie voor het weekend. De ochtend begint met brede opklaringen. Later op de dag schuiven er vanuit het zuidwesten wat sluierwolken over het land.

De temperatuur loopt flink op: in het zuiden en midden kan het kwik stijgen naar 25 tot 27 graden. In het noorden blijft het iets koeler, met waarden rond de 22 à 23 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind.

Tropisch weekend

Vanaf zaterdag is het écht zomer, zoals velen hem willen, maar ook vrezen. De hitte slaat toe, met temperaturen van 30 graden of meer in grote delen van het land. De zon schijnt fel en vrijwel onafgebroken. Vooral in het zuiden en oosten kan het tropisch aanvoelen. In het noorden blijft het wat aangenamer, met temperaturen tussen de 26 en 29 graden.

Op zondag kan het op sommige plekken oplopen tot een broeierige 34 of zelfs 35 graden. Vooral in het binnenland wordt het dan puffen geblazen. Aan zee zorgt een draaiende wind in de middag mogelijk voor wat verkoeling. In de avond kunnen er enkele regen- of onweersbuien ontstaan, vooral als de wind naar het westen draait en koelere lucht het land binnenkomt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook de avonden blijven warm, met mogelijk een tropennacht waarin het niet kouder wordt dan 20 graden. De astronomische zomer begint dus met een klap. In de nacht naar maandag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf maandag wordt het merkbaar koeler in Nederland.

Felle zonkracht

Wie naar een festival of het strand gaat, moet rekening houden met de felle zon. De zonkracht ligt dit weekend op niveau 7. Dat betekent dat je huid zonder bescherming binnen tien tot twintig minuten kan verbranden. Het Rode Kruis waarschuwt festivalgangers zich goed voor te bereiden.

"Gebruik je gezonde verstand", luidt de dringende oproep van het Rode Kruis. Smeer zonnebrand, draag luchtige kleding en blijf goed drinken. Vooral wie sport of alcohol en drugs gebruikt moet extra opletten: "Hardlopen in de volle zon kan al snel gevaarlijk zijn."

Hart van Nederland/ANP