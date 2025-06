Vier op de tien Nederlanders denken dat zonnebrand kanker veroorzaakt

Terwijl Nederland zich opmaakt voor tropische dagen en een mogelijke hittegolf, zijn er steeds meer mensen die zich minder beschermen tegen de zon. Maar liefst vier op de tien Nederlanders denken dat zonnebrandcrème juist huidkanker veroorzaakt, in plaats van het te voorkomen. Dat blijkt onderzoek van Independer.

Tijdens deze zomerse dagen is de zon erg krachtig. Wanneer je dus ligt te bakken in de zon of veel buiten bent, moet je rekening houden met een hoge UV-index. Zonder bescherming kun je binnen een paar minuten verbranden. In het ergste geval kun je hierdoor huidkanker krijgen. Toch gelooft 45 procent van de Nederlanders dat het smeren van zonnebrandcrème schadelijk zou zijn, zo blijkt uit het onderzoek.

Die misinformatie wordt vooral verspreid via sociale media. Bijna de helft van de mensen die denkt dat zonnebrand schadelijk is, baseert zich op berichten op Instagram, TikTok, Facebook of Snapchat. Van deze groep zegt 34 procent daardoor minder zonnebrand te gebruiken.

Huidkanker

Terwijl het juist zo belangrijk is om je huid te beschermen tegen de zon, benadrukt ook KWF Kankerbestrijding. UV-straling is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Eén op de vijf Nederlanders krijgt er in zijn leven mee te maken. Alleen al vorig jaar ging het om bijna tachtigduizend gevallen.

Doordat de zonkracht de laatste jaren is toegenomen, wordt insmeren steeds belangrijker. Het KWF adviseert om elk uur zonnebrand met minimaal factor 30 en UV-filter te gebruiken, tijdig de schaduw op te zoeken en bedekkende kleding te dragen. En wie een verdacht plekje op de huid opmerkt, doet er goed aan dat te laten controleren.