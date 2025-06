Zinderende hitte op komst: lokaal 35 graden dit weekend

De komende dagen blijft het volop genieten van zonnig zomerweer. In het weekend stijgt de temperatuur nog verder en maken we kans op tropische hitte, met mogelijk zelfs een heuse hittegolf.

Donderdagochtend laat de zon zich al goed zien. In de middag loopt de temperatuur op en wordt het zomers warm. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. Langs de kust blijft het iets frisser, met gemiddeld 20 graden, door een matige wind van zee.

Zinderend weekend

Vrijdag wordt het nog warmer, met gemiddeld 25 graden. In het weekend wordt het zinderend heet. Vooral in het zuidoosten kan de temperatuur lokaal oplopen tot 35 graden.

Let goed op: de zon is deze dagen bijzonder krachtig. Door de hoge UV-index kun je al binnen enkele minuten verbranden. Goed insmeren of op tijd de schaduw opzoeken is dus geen overbodige luxe.

Na het tropische weekend lijkt de hitte maandag weer wat af te nemen. De temperatuur daalt dan naar een gemiddelde van zo'n 22 graden.