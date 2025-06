Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in vanwege tropische temperaturen

Vanwege de tropische temperaturen die vrijdag worden verwacht, heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol ingesteld. Dat de temperatuur in veel provincies boven de 30 graden uitkomt, heeft impact op weggebruikers, stelt de dienst. Gestrande automobilisten worden met dat protocol zo snel mogelijk geholpen. Ook zaterdag geldt het hitteprotocol voor een aantal provincies, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Er gaat volgens dat protocol direct een bergingsauto naar ieder ongeval en pechgeval. Dat voorkomt dat mensen te lang in de hitte langs de weg staan. Het hitteprotocol geldt vrijdag in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Zaterdag is het hitteprotocol van kracht in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het protocol geldt tussen 10.00 en 20.00 uur. "Dan is het het drukst op de weg en is het het warmst", aldus de woordvoerder.

Water en paraplu

Rijkswaterstaat adviseert mensen die de weg op gaan genoeg water mee te nemen. "De asfalttemperatuur kan op tropische dagen stijgen tot boven de 50 graden. Als je dan onverhoopt met pech langs de weg komt te staan, zijn een paar flesjes water zeker geen overbodige luxe." Ook een paraplu kan van pas komen als je langs de weg moet wachten in de zon, is het advies.

Hart van Nederland/ANP