Zomerweer op komst: zóveel kost parkeren bij populaire stranden

Het zonnige en warme weer komt eraan en de zomervakantie is in zicht. Een dagje strand is dan bijna niet te weerstaan. Wie dichtbij woont, gaat makkelijk lopend of met de fiets. Maar woon je verder weg, dan is de auto vaak de beste optie. Hoe zit het dan met parkeren en hoeveel betaal je per uur?

Hart van Nederland zet de parkeertarieven van enkele populaire stranden in Nederland voor je op een rij.

Zandvoort

In Zandvoort kun je op veel plekken prima parkeren, maar overal geldt betaald parkeren. Het dichtstbijzijnde terrein bij het strand, De Zuid, is 24/7 open. In de zomer betaal je hier €2,50 per uur of €15 per dag. Datzelfde tarief geldt aan de boulevard, die ideaal ligt voor strandbezoekers.

In het centrum ligt parkeergarage Louis Davids Carré. Hier betaal je €3 per uur en €20 per 24 uur.

Strandgangers genieten van het zonnetje bij Zandvoort. Beeld: ANP.

Scheveningen

Op zonnige dagen is parkeren bij dit populaire strand erg druk. Bovendien zijn strandgangers hier het duurst uit als ze hun auto vlak bij het strand willen kwijt kunnen. Op straat rondom het strand geldt een uurtarief van €6,75. In sommige zones betaal je zelfs direct een dagtarief van €50. Let op: op veel plekken is de maximale parkeerduur beperkt tot één of twee uur. De exacte regels staan altijd vermeld op de parkeerautomaat.

Naast vier parkeergarages zijn er twee parkeerterreinen, beide 24 uur open. Daar geldt een dagtarief van €21,70.

Drukte op het strand van Scheveningen. (Beeld: ANP)

Callantsoog

Callantsoog wordt door velen het mooiste strand van Nederland genoemd. Het strand is lang, breed, schoon en veilig. Het dorp aan de Noordzee beschikt over maar liefst zes grote parkeerterreinen. Toch kan parkeren lastig zijn op zomerse dagen: dan zijn veel plekken snel vol.

Een groot voordeel hier is dat parkeren gratis is, al is op sommige locaties – vooral in het centrum – een blauwe kaart verplicht. Wil je meer kans op een plekje, dan kun je beter uitwijken naar Strandslag 9 aan de Voordijk. Daar is het meestal een stuk rustiger. Deze locatie ligt net buiten Callantsoog, richting Den Helder. Houd er wel rekening mee dat het strand vanaf daar minder goed bereikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking.

Katwijk aan Zee

In alle straten en op parkeerterreinen in de woonkern waar betaald parkeren geldt, moet je dagelijks tussen 09:00 en 21:00 uur betalen. Het tarief op straat is €3 euro per uur en op de parkeerterreinen is het €1,80 per uur. Een dagkaart is te krijgen voor €10 euro en deze geldt 24 uur lang. In een gebied met blauwe lijnen kun je met een parkeerschijf 2 uur parkeren.

Mensen zoeken verkoeling in de zee bij Katwijk. Beeld: ANP

Zoutelande

Het strand wordt bezongen door BLØF – en dat is niet voor niets. Het heeft z’n eigen charme: een langgerekt zandstrand met brede duinen. Voor het ongeveer vijf kilometer lange strand zijn voldoende parkeergelegenheden beschikbaar.

Op de meeste plekken geldt zeven dagen per week betaald parkeren. Het tarief is €2,70 per uur of €13,50 voor een dagkaart, die geldig is tot 23:59 uur op de dag van aankoop. Betaald parkeren geldt alleen tussen 09:00 en 19:00 uur.

Egmond aan Zee

Van maart tot en met oktober geldt betaald parkeren van 10:00 tot 19:00 uur. Op straat betaal je €2,40 per uur en een dagkaart kost €14,40. In de blauwe zones mag je maximaal twee uur gratis parkeren met een parkeerschijf.

Een aanrader is om op de fiets naar Egmond aan Zee te gaan. Je kunt je auto dan gratis parkeren op een P+R in bijvoorbeeld Alkmaar (Bergermeer). Vanaf daar is het ongeveer 25 minuten fietsen naar het strand. Ook vertrekken er op twee plekken bussen richting Egmond aan Zee.

De duinen bij het strand van Egmond aan Zee. Beeld: ANP

Julianadorp aan Zee

Deze badplaats in Julianadorp is erg geliefd bij vakantiegangers. Voor het uitgestrekte strand zitten bij de vier strandslagen grote parkeerterreinen. Meestal kun je hier wel je auto kwijt, maar op zonnige dagen kan het druk zijn. Het parkeren van je auto is op de terreinen helemaal gratis.

Ook zijn er maar liefst 25 oplaadpunten. Wil je je auto gratis opladen? Dan kan dit bij de 2 laadpunten bij de Lidl aan de Schoolweg. Als je hier boodschappen gaat doen, dan mag je de auto maximaal 30 minuten opladen.

Hargen aan Zee

Op zoek naar een rustiger strand? Dan is Hargen aan Zee misschien iets voor jou. De badplaats in het noorden van de gemeente Bergen bestaat slechts uit een groot parkeerterrein in de duinen en een strandtent. Ondanks de kleine plaats heeft het parkeerterrein toch nog plek voor 1600 auto's. Er is bijna altijd plek en vanaf daar is het strand goed te bereiken. Van maart tot oktober betaal je €2,20 per uur of €6,90 voor een dagkaart.

Ook kan je het hele jaar door je elektrische auto opladen op de aangewezen parkeerplekken. Het parkeren is hier voor elektrische auto's gratis, het opladen alleen niet. Dit gebeurt met een oplaadpas.

Zuiderstrand - Strandslag 12

Het Zuiderstrand, ook wel bekend als het stille strand. Het rustige en 'geheime' plekje ligt direct achter de duinen en is perfect voor iedereen die van strand en zee houdt. Hier kom je vooral ook inwoners van Den Haag tegen. Voor een goede plek hoef je ook niet zo lang met je spullen te slepen.

Er zijn verschillende fiets- of wandelroutes naar het strand toe. Ook is het strand makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. In de omliggende woonwijk Duindorp is het mogelijk om je auto te parkeren, waar tussen 13:00 uur en 00:00 uur betaald parkeren geldt. Dan betaal je €2,50 per uur voor onbepaalde tijd. Alleen in de maand juni is dit aangepast naar maximaal 2 uur parkeren.

Een ander alternatief is parkeren bij het Zuiderstrandtheater. Tussen 18:00 en 00:00 uur betaal je €1,70 per uur of €5 euro voor een uitritkaart. Als je korter dan 20 minuten op het terrein staat, dan kun je vrij uitrijden.

Almeerderstrand

Voor een dagje strand hoef je niet per se naar zee. Ook in Flevoland liggen meerdere zandstranden, waaronder het Almeerderstrand. In de zomer zijn hier volop recreatiemogelijkheden. Het strand heeft twee paviljoens en ligt op een halfuur fietsen van het centrum van Almere.

Er zijn diverse parkeermogelijkheden. Aan de zuidkant van het strand kun je gratis parkeren op een parkeerterrein. Let op: tijdens evenementen geldt hier wél betaald parkeren. Een alternatief is parkeren bij de Duinhal, maar daar moet je altijd betalen.

Let op, lees wel altijd de lokale informatieborden bij het parkeren voor de stranden. Tarieven en parkeerregels kunnen namelijk (tijdelijk) gewijzigd zijn en de borden zijn altijd leidend.