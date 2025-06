Haal je zonnebrand uit de kast! Donderdag wordt een op en top zomerdag

De strandlakens en zonnebrandcrème kunnen eindelijk echt uit de kast worden gehaald. Het belooft donderdag een op en top zomerse dag te worden met volop zon. Lokaal kan het 30 graden worden.

De zon heeft vandaag vrij spel, hooguit is er hier en daar wat hoge sluierbewolking te zien. Ook steekt er een oostelijke wind op.

In de middag wordt het zo’n 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Let op: vergeet niet te smeren, want met zonkracht 7 kun je snel verbranden.

Vrijdag nog warmer

Vrijdag belooft een heerlijke zomerdag te worden voor alle zonaanbidders. In de middag wordt het waarschijnlijk de eerste landelijke tropische dag van het jaar, als de temperatuur in De Bilt stijgt naar 30 graden. Doordat er minder wind staat, worden op veel meer plaatsen tropische temperaturen gemeten, tot lokaal zelfs 33 graden. De luchtvochtigheid is daarbij vrij hoog, waardoor het drukkend kan aanvoelen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en mogelijk valt later op de dag al een eerste verfrissende donderbui.

Stevige regen- en onweersbuien

In het weekend draait de wind naar het zuidwesten en stroomt minder warme lucht het land binnen. Toch kan het zaterdag landinwaarts nog broeierig warm worden. Dit kan leiden tot enkele stevige regen- en onweersbuien, met soms veel neerslag in korte tijd en kans op hagel, vooral in het oosten van het land. Vanaf zondag is het, op een enkele bui na, weer overwegend droog en een stuk aangenamer met maxima rond 22 graden.