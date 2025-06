Van fris en nat naar tropisch met 33 graden en onweer

Na een kille en bewolkte start van de week dient het zomerweer zich plotseling aan. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen snel en wordt het tropisch warm met op sommige plekken zelfs 33 graden. Maar zoals zo vaak met hitte: het eindigt niet zonder slag of stoot. Onweer ligt op de loer.

Dinsdag is het nog een stuk minder zomers. In het noorden begint de dag grijs en valt af en toe wat lichte regen. Alleen in het zuiden laat de zon zich in de ochtend nog even zien, maar ook daar schuift later op de dag bewolking binnen. De regen trekt langzaam naar het zuiden weg, terwijl het in het noorden juist opklaart. De wind is in de ochtend nog stevig uit het zuidwesten, maar draait later naar het westen en neemt dan af. Met temperaturen van 17 graden op de Wadden tot 20 in Limburg blijft het fris voor de tijd van het jaar.

In de avond is het droog en tijdens opklaringen koelt het flink af. In het binnenland zakt het kwik in de nacht naar ongeveer 5 graden.

Zonnige, warme dagen

Woensdag luidt een reeks warme, droge en zonnige dagen in. De temperatuur loopt dan uiteen van 18 tot 23 graden. Donderdag wordt het zelfs zomers warm met een stevige zuidoostenwind en temperaturen tot lokaal 30 graden. Vrijdag volgt het hoogtepunt van de hitte: op veel plaatsen wordt het tropisch met maxima tot 33 graden, en mogelijk eindigt die dag al met een flinke onweersbui.

Het weekend brengt weer verkoeling. De wind draait naar het zuidwesten en zondag komt het kwik niet verder dan zo'n 23 graden.