Frisse start, maar vandaag al zonnig en warm: eerste tropische dag in aantocht

De eerste officiële tropische dag lonkt, maar woensdag begint de dag toch vrij koud en mistig. In de zuidelijke helft van het land hangen nevel en mist. Daar is het flink afgekoeld tot zo’n 5 graden. Ook in het noorden is het grotendeels bewolkt, maar daar staan de temperaturen al in de dubbele cijfers. De rest van het land volgt snel.

In de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Woensdagmiddag is het overwegend zonnig, met weinig wind. Op de Wadden wordt het rond de 18 graden, in het zuiden kan het plaatselijk 23 graden worden.

Donderdag is het volop zomer: veel zon en een stevige oostelijke wind. Het wordt dan 23 tot lokaal zelfs 30 graden. Daarmee kan het de eerste lokale tropische dag worden. Vrijdag volgt waarschijnlijk de eerste landelijke tropische dag van dit jaar. Er staat dan minder wind en op veel plekken kan de temperatuur oplopen tot 33 graden. Houd de lucht goed in de gaten, want later op de dag is er kans op een verfrissende donderbui.

Omslag dit weekend

In het weekend draait de wind naar het zuidwesten. Vooral zaterdag vallen landinwaarts enkele stevige buien met onweer en komt er al snel een einde aan de hitte. Zondag wordt het nog maximaal 23 graden.