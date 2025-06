Eindelijk zomer! Eerste tropische dag van 2025 in zicht

We moeten ons nog even door een paar regenbuitjes heen slaan, maar eind deze week kunnen we volgens weerman Robert de Vries eindelijk weer genieten van droge, zonnige en vooral erg warme dagen. Donderdag maken we kans op de eerste officiële lokale tropische dag, en vrijdag mogelijk op de eerste landelijke tropische dag. Dat betekent dat de temperaturen boven de 30 graden uitkomen.

Deze tweede pinksterdag verloopt al redelijk droog, maar vooral in het midden en oosten van het land kunnen nog enkele buien vallen. In het westen blijft het droog en krijgt de zon behoorlijk de ruimte. De temperatuur ligt maandag tussen de 17 graden in het noordwesten en zo'n 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige wind.

Maandagavond en -nacht neemt de bewolking toe en stijgt in het noorden de kans op lichte regen of motregen. De temperatuur zakt naar waarden tussen de 11 en 14 graden. Dinsdag is er veel bewolking met af en toe wat regen, al laat de zon zich in het zuiden ook af en toe zien.

Donderdag en vrijdag

Woensdag begint het langzaam op te warmen, met temperaturen rond de 22 graden. Maar donderdag en vrijdag zijn echt de dagen om naar uit te kijken. Donderdag wordt het zonnig en is het gemiddeld 27 graden. In het zuiden kan het lokaal al 30 graden worden. Vrijdag kan het op meerdere plekken in het binnenland 30 of zelfs 31 graden worden. Ook in De Bilt is dat mogelijk. Als dat lukt, spreken we van de eerste officiële tropische dag van 2025.

Vanaf zaterdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe, en gaat de temperatuur weer omlaag. Volgende week wordt het wisselvallig en ligt de temperatuur rond de 20 graden, gemiddeld voor deze tijd van het jaar.