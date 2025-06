Fors minder doden door hitte, maar risico blijft zorgwekkend

Nederland telt sinds 2010 een stuk minder doden tijdens hittegolven dan in het decennium ervoor. Volgens cijfers van het RIVM, gedeeld na berichtgeving van RTL, overleden tussen 2010 en 2019 naar schatting 4300 mensen aan de gevolgen van hitte. In de tien jaar daarvoor waren dat er nog zo’n 7000.

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) denken dat de verbeterde bewustwording rondom hitte een grote rol speelt bij de afname van het aantal slachtoffers. Toch is het gevaar nog lang niet geweken. “De kans om te overlijden tijdens extreem warme dagen blijft onverminderd hoog”, aldus het RIVM.

De cijfers zijn onderdeel van een evaluatie van het Nationaal Hitteplan. Dat plan werd in 2007 in het leven geroepen om mensen te waarschuwen bij aanhoudende hitte. Denk aan richtlijnen voor verpleeghuizen, zodat ouderen koel blijven en voldoende water drinken.

Vooral onder kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen in achterstandswijken is een daling te zien. Die laatste groep woont vaak in slecht geïsoleerde woningen, zonder mogelijkheid tot koeling. Een extra ventilator of airco is voor veel mensen simpelweg niet te betalen.

Zorgen over uitschieters

Toch maken experts zich zorgen over uitschieters zoals op 25 juni 2019, toen het kwik op meerdere plekken boven de 40 graden uitkwam. Volgens het RIVM steeg het aantal sterfgevallen een dag later naar een recordhoogte voor een zomerdag.

Door klimaatverandering zijn dit soort tropische dagen geen uitzondering meer. Europa warmt wereldwijd het snelst op, en Nederland krijgt daar steeds vaker mee te maken.

ANP