Deze zonnebrandcrèmes worden sterk afgeraden door Consumentenbond

Met het begin van de meteorologische zomer en lekker weer om de hoek is het belangrijk om te weten welke zonnebrandcrème je moet gebruiken. De Consumentenbond bracht eerder al naar buiten welke zonnebrandcrème als beste uit de test komt, maar er zijn ook crèmes die dingen claimen die helemaal niet kloppen. De afraders op een rij.

Voor de test van dit jaar zijn tientallen zonnebrandcrèmes getest die de bond heeft opgesplitst in een SPF 30-categorie en een SPF 50-categorie. De bond kijkt per zonnebrand naar verschillende factoren die een goede zonnebrand 'goed' maken.

Uit de test kwam naar buiten dat er op dit moment geen zonnebrandcrème wordt afgeraden voor het lichaam, maar wel voor het gezicht. Bij drie producten werd een lagere SPF (beschermingsfactor) gemeten dan op de verpakking staat aangegeven:

Biotherm Waterlover face sunscreen SPF50 - heeft eigenlijk een SPF van 30, krijgt een testscore van 2,2

Nivea Sun UV Gezicht Sensitive SPF50 - heeft eigenlijk een SPF van 30, krijgt een testscore van 2,3

Rituals Invisible sunprotection face cream SPF50+ - heeft eigenlijk een SPF van 30, krijgt een testscore van 2,2

De Consumentenbond waarschuwt mensen die deze crèmes in huis hebben. "Wees voorzichtig met deze zonnebrandmiddelen." Check je huid regelmatig en smeer je regelmatig in, je kunt dus eerder verbranden dan je verwacht.

Hoe bespaar je geld tijdens kopen van zonnebrandcrème?

Zonnebrand is en blijft prijzig in Nederland. Als je het echt nodig hebt, koop het dan tijdens een aanbieding. Bijna de hele zomer zijn er wel acties bij drogisten en supermarkten. Woon je in de buurt van de Duitse grens? Dan loont het vaak om over de grens in te slaan. Dat scheelt je zomaar een paar euro per fles.

Benieuwd naar meer? Op de site van de Consumentenbond staan de uitgebreide testresultaten.