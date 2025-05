Torenhoge prijzen voor zonnebrand: dit is waarom en zo ben je tóch voordelig uit

Het is even slikken als je voor het zonnebrandschap staat: waar je in andere landen voor een tientje klaar bent, betaal je in Nederlandse winkels zomaar 30 euro voor een fles. De torenhoge prijzen zijn volgens retail- en merkendeskundige Paul Moers geen toeval. Supermarkten en drogisterijen maken verzorgingsproducten bewust duur, om daarna te stunten met lokaanbiedingen.

"In Nederland zetten ze die prijs bewust veel te hoog, vaak het dubbele", zegt Moers tegen Hart van Nederland. "Daarna maken ze er een actie van zoals 'twee halen, één betalen'. Mensen denken dan een koopje te scoren, maar worden misleid. Die actie is lang niet zo voordelig als het lijkt."

In Duitsland is dat anders, benadrukt hij. Daar ligt de standaardprijs rond de 15 à 16 euro. "Het zou veel simpeler zijn als je, net als in Duitsland, standaard een lagere prijs hanteert. Maar niemand durft daar als eerste mee te beginnen."

Voordelig

Zonnebrand hoort volgens Moers bij de 'must have'-categorie. "Je móet je wel insmeren. En als het mooi weer is en je hebt het niet in huis, dan ren je naar de drogist. En welke prijs er ook op staat: je koopt het.” Daarom een tip van Moers: "Als je weet dat er een zonnige periode aankomt, koop zonnebrand dan in de aanbieding."

Toch waarschuwt hij om niet té veel in te slaan bij een aanbieding. "Die UV-filter gaat snel achteruit. De houdbaarheid is beperkt, dus leg geen enorme voorraad aan."

Een andere manier om voordelig uit te zijn, is gaan voor het huismerk in plaats van voor het A-merk. “Huismerken zijn soms wel 30 tot 50 procent goedkoper. Ze hebben geen innovatiekosten en geen marketingkosten. En de ingrediënten zijn gewoon hetzelfde.”

Toch begrijpt hij dat mensen vasthouden aan A-merken. “Die smeren soms lekkerder, trekken sneller in, en voelen minder plakkerig. Maar als je daar niet zo veel om geeft, zou ik zeker voor de goedkopere optie gaan.”