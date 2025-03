Ed werkte 40 jaar in de zon en kreeg huidkanker: 'Nooit bij stilgestaan'

Al bijna veertig jaar lang werkt Ed van der Want als dakdekker, altijd buiten in de zon. Vier jaar geleden kreeg hij de schokkende diagnose: huidkanker op zijn neus. Nu pleit Ed ervoor dat werkgevers hun personeel beter beschermen tegen de risico’s van werken in de zon. En hij is niet de enige: de FNV en KWF Kankerbestrijding slaan alarm over de duizenden mensen die jaarlijks kanker krijgen door hun werk.

Toen Ed het eerste vlekje op zijn neus ontdekte, maakte hij zich nog geen zorgen. "Ik krabbelde het weg en deed er vaseline op en dan was het weer even tijdelijk weg. Maar op een gegeven moment werd het hele put en toen vertrouwde ik het niet meer", vertelt hij aan Hart van Nederland. De dokter had slecht nieuws: huidkanker. De plekjes werden operatief verwijderd, en Ed kreeg een kunstneus. Later doken ook vlekjes op zijn hoofd en armen op, waarvoor hij chemozalf kreeg.

Ed besefte in eerste instantie niet dat zijn werk in de volle zon de oorzaak kon zijn. "Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Vroeger zijn we er ook niet mee bezig geweest. Nu smeer ik me pas aan, dat deed ik vroeger niet. De huisarts en dermatoloog zeiden: dit is echt van de zon. Ik werk eigenlijk 40 uur zonder bescherming in de zon."

Zonbescherming in de cao dankzij Ed

Zijn ervaring motiveerde Ed om in actie te komen. Dankzij zijn inspanningen is in de cao vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn om werknemers te voorzien van zonnebrandcrème, uv-werende kleding, petten met nekbescherming en zonnebrillen.

Vakbond FNV deelt Eds zorgen. Ze zijn fel tegen de versoepeling van de regelgeving rondom risico-inventarisatie. "We schrikken echt van dat aantal. Het zijn er 7.000 te veel. Het is in veel gevallen vermijdbaar en daar moeten we alles aan doen", zegt bestuurder David van der Geer tegen Hart van Nederland. Volgens hem moeten bedrijven juist verplicht worden om bij te houden met welke schadelijke stoffen en omstandigheden werknemers te maken krijgen. "Anders kunnen mensen die ziek worden nooit aantonen dat hun kanker door het werk komt, en lopen ze compensatie mis."

KWF: 'Werk mag geen kanker veroorzaken'

Uit onderzoek van TNO in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat jaarlijks minstens 7.000 mensen in Nederland kanker krijgen door blootstelling op hun werk. Twee op de drie gevallen betreft huidkanker door uv-straling, maar ook longkanker door asbest en dieseluitstoot komt veel voor.

KWF-directeur Dorine Manson benadrukt het belang van bescherming: "Dit aantal is zorgwekkend. Wij vinden dat niemand kanker moet krijgen door blootstelling op het werk. Het is aan werkgevers om te zorgen dat ze nog meer doen dan ze nu al doen om hun werknemers te beschermen. "