Allebei kanker, toch een feest: Jack en Maya vieren nog één keer groots de liefde

Voor Maya en Jack is deze Valentijnsdag geen gewone dag. Precies 25 jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord en dat moet groots gevierd worden. In het statige Grand Hotel Amrâth Kurhaus in Scheveningen, omringd door vrienden en familie, vieren ze niet alleen hun zilveren huwelijk, maar ook het leven zelf. Want de tijd dringt: beiden hebben kanker en voor Maya is genezing geen optie meer.

"Als we dit nu niet doen, zien veel van onze dierbaren elkaar pas weer op mijn uitvaart," zegt Maya openhartig. De 47-jarige Haagse vecht tegen uitgezaaide borstkanker en weet dat haar tijd beperkt is. Haar man Jack heeft lymfeklierkanker, maar met hem gaat het naar omstandigheden goed. Toch is deze avond voor hen beiden een kans om nog één keer voluit te genieten met hun geliefden.

Het idee voor het feest ontstond spontaan. "We zijn bijna 25 jaar getrouwd, en dat moet gevierd worden," vertelt Maya. Maar waar vier je zoiets groots? Zonder twijfelen belde ze het prestigieuze Kurhaus. "Mijn man geloofde er niks van, maar ik dacht: ik ben van Indonesische afkomst, ik regel dit!" En zo geschiedde. Op bovenstaande video zie je hoe ze vrijdagavond nog één keer de liefde uitgebreid vierden.