Dit zijn dit jaar de populairste manieren om Valentijn te vieren

Valentijnsdag is weer aangebroken, en hoewel een meerderheid van de Nederlanders de dag links laat liggen, is er toch een flinke groep die er wél iets speciaals van maakt. Uit een peiling onder ruim 2.200 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat vooral mensen in een relatie die nog niet samenwonen enthousiast zijn: van hen zegt maar liefst 56 procent zegt deze dag iets te willen doen.

Van alle Nederlanders zegt 20 procent 'zeker' en 7 procent 'hopelijk' wat in het kader van Valentijn te gaan doen. Van deze groep verwachten vrouwen trouwens meer dan mannen: vrouwen verwachten ruim drie keer zo vaak als mannen dat ze iets van hun partner krijgen.

Maar wat zijn in 2025 de populairste manieren om Valentijn te vieren? Uit eten gaan staat met stip op één, gevolgd door het geven van een cadeautje, bloemen en chocolade. Bekijk hier de volledige top 10:

Top 10 Valentijnsactiviteiten: Uit eten gaan Cadeautje geven, vooral: parfum of sieraden Bloemen geven Chocolade geven Thuis iets bijzonders eten Kaartje sturen De seks extra bijzonder maken Filmavond Dagje of weekendje weg Een digitaal berichtje sturen

De zaken die mannen en vrouwen geven verschillen nogal. Mannen kiezen het vaakst voor een bloemetje, terwijl vrouwen juist liever een cadeau geven.

Mannen kiezen het vaakst voor:

Een bloemetje Uit eten gaan Cadeautje geven

