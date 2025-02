Rozen zijn rood... Drukte bij bloemenveiling in aanloop naar Valentijn nu al groot

Over een paar dagen is het alweer Valentijnsdag en dat betekent drukke tijden op de bloemenveiling. De een vindt het maar commercieel, maar er zijn ook een hoop mensen die toch iemand willen verrassen. Op de bloemenveiling in Aalsmeer hebben ze daarom een stuk meer rozen ingeslagen.

Wat zijn mensen van plan met Valentijnsdag? We vragen het mensen op straat in bovenstaande video.

"Het zijn spannende dagen", zegt veilingmeester Erik Wassenaar van Royal FloraHolland tegen Hart van Nederland. "De vraag is heel groot en heel veel mensen willen een bloemetje geven." Wassenaar geeft aan dat hij zijn aanbod heeft aangepast op die grote vraag. "Deze dagen verkopen we zo'n 150 miljoen rozen."

Tulpen

Vorig jaar was de roos bij Royal FloraHolland de best verkochte bloem. Naast rozen waren ook tulpen in trek, wat volgens het bedrijf redelijk normaal is voor deze tijd van het jaar. Maar ook chrysanten en gerbera's deden het goed.