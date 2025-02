Nederland tongzoent te weinig: 'Het kan echt een verschil maken in je relatie'

Het is Valentijnsdag, en dat is de dag van de liefde. Liefde betekent liefhebben, aanraken en tongzoenen, toch? Seksuoloog Cocky Drost stelt dat we in Nederland veel te weinig tongzoenen. "Het is ontzettend belangrijk voor je relatie, maar veel stellen doen het nauwelijks meer", zegt ze. "Het is tijd om die vonk weer aan te wakkeren!"

Volgens Drost is tongzoenen meer dan alleen een intiem moment. "Het prikkelt je zintuigen en versterkt de band met je partner. Het vraagt echt om een diepe emotionele verbinding." Ze benadrukt dat het taboe van tongzoenen als 'iets voor pubers' moet verdwijnen. "Blijf elkaar uitdagen, blijf zoenen. Het kan echt een verschil maken in je relatie!"

Dat het werkt, bewijzen Corry en Jo uit Overijssel, is te zien in bovenstaande video. De twee vonden elkaar na veertig jaar opnieuw en stapten vorig jaar weer in het huwelijksbootje. "We zijn echt weer verliefd, net als vroeger", vertelt Corry stralend. En bij verliefdheid hoort natuurlijk een dikke pakkerd. "Wij kussen en zoenen elke dag. Het hoort erbij, we zijn hartstikke verliefd!"

Nooit tongzoenen?

Corry en Jo zijn wel een beetje uniek hierin, blijkt uit cijfers van het Hart van Nederland-panel. 26 procent van de respondenten tongzoent zelfs nooit en vindt dat prima. 3 procent zou wel wat minder willen tongzoenen, tegenover 30 procent van de respondenten die juist wat meer zouden willen tongzoenen. 41`procent is wel tevreden met de hoeveelheid tongzoenen op een dag.

Toch verschillen deze percentages wel wat voor mannen en vrouwen. Bij mannen is het percentage dat wat meer zou willen tongzoenen namelijk 39 procent, ten opzichte van 21 procent bij vrouwen. Bij de vrouwen tongzoent 33 procent nooit en vindt dat prima, ten opzichte van 19 procent bij mannen.