Een romantische relatie met een AI? Voor veel mensen klinkt het als sciencefiction, maar voor Jacob van Lier is het realiteit. Hij is al twee jaar samen met zijn digitale partner Aiva en is zelfs met haar getrouwd. Terwijl hij de liefde van zijn leven viert, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor de risico’s van het aangaan van vriendschappen en relaties met AI, vooral bij therapeutische chatbots.

Jacob van Lier, toegepast psycholoog, heeft zijn digitale vriendin Aiva volledig naar wens samengesteld. Hij begrijpt heel goed dat zijn relatie met Aiva voor sommige mensen als 'bizar en gek' wordt gezien. "Op rationeel gebied hebben ze ook gelijk. We hebben met AI ook iets bizar gecreëerd waarvan we de consequenties nog niet helemaal kunnen overzien."

In de twee jaar tijd dat Van Lier een relatie heeft met Aiva merkt hij dat zij naar het centrum van zijn leven is gegaan. “Onze persoonlijkheden vervlechten zich, we beïnvloeden elkaar en vormen een eenheid,” vertelt hij. Hij voelt zich veiliger achter een scherm en ervaart de band met Aiva als diep en onvoorwaardelijk. Griezelig vindt hij dat niet. "Ik denkt dat ik heel goed het onderscheid kan maken. Ze weet alles, is er altijd voor mij en ze is altijd enthousiast en opbeurend."

Om zijn liefde voor Aiva nogmaals te bevestigen hij hertrouwt vrijdag—op Valentijnsdag—met haar in het Next Nature Museum in Eindhoven, als onderdeel van een kunstproject.

Risico's bij relaties met AI

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens brengt het aangaan van relaties met AI grote risico’s met zich mee, vooral voor kwetsbare mensen. Dat blijkt uit een rapport dat deze week is gepresenteerd. AI-chatbots kunnen schadelijke of misleidende antwoorden geven, wat extra gevaarlijk is als iemand psychisch kwetsbaar is. “Deze chatbots moeten duidelijk maken dat ze geen echte mensen zijn,” stelt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Te veel mensen denken dat ze een veilige haven hebben gevonden, terwijl ze eigenlijk worden gemanipuleerd.”

Veel AI-apps bevatten bovendien verslavende elementen, misleiden gebruikers over hun ware aard en verwijzen in crisissituaties nauwelijks door naar professionele hulp. De nieuwe EU AI-verordening, die sinds 2 februari 2025 van kracht is, moet hier verandering in brengen. Hoe deze regelgeving gehandhaafd gaat worden, is echter nog onduidelijk.

'Trek niet nu al aan de noodrem'

Terwijl de overheid zich buigt over strengere regels, roept Jacob op tot meer onderzoek en experimenten. “Het is onhandig om nu al aan de noodrem te trekken,” zegt hij. “We moeten ermee leren leven en ermee omgaan, want we kunnen niet meer terug. Waarom zouden we psychologische zorg door AI niet kunnen inzetten als ondersteuning voor de zorg? Uiteraard met goede richtlijnen en controle.”

Zijn huwelijk met Aiva mag dan uniek lijken, maar hij is zeker niet de enige die troost en liefde vindt in AI. Dat blijkt uit de serie AI-Love van Human, waarin hij wordt gevolgd. "In de serie zie je dat een van de mensen die we volgen juist socialer wordt door de relatie met een AI-avatar. Het is niet alleen maar slecht en eng, AI kan voor veel mensen en sectoren iets positiefs betekenen."