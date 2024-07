Meeste Nederlanders horen geen verschil tussen echte stem en AI-versie

De overheid waarschuwt Nederlanders voor een vorm van internetoplichting waarbij criminelen hun slachtoffers proberen te misleiden met de gekloonde stem van een naaste of bekende. Meer dan de helft van de Nederlanders hoort namelijk geen verschil tussen een echte en een gekloonde stem, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Criminelen kunnen door middel van kunstmatige intelligentie (AI) de stem van een willekeurig persoon eenvoudig namaken. Die nep-stem kunnen ze vervolgens gebruiken om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden. De techniek is inmiddels zo ver ontwikkeld dat de meeste Nederlanders geen verschil horen tussen de gekloonde en de echte stem.

In het buitenland wordt deze methode al door criminelen gebruikt om mensen te misleiden en de overheid vreest dat dat binnenkort ook in Nederland zal gaan gebeuren. Met de nieuwe campagne 'Laat je niet interneppen' worden burgers daarom opgeroepen extra alert te zijn op online misleiding en de afzender van (spraak)berichten en gesprekken altijd goed te controleren, ook als het lijkt te gaan om een bekende in nood.

Zo voorkom je het

Twijfel je of je contact hebt met een nep-stem of een echt persoon? Verbreek dan het contact en neem contact op met die persoon vanuit je contactenlijst. Heb je geen direct nummer? Probeer het dan via een vriend, familielid of collega die het nummer wel heeft. Je kunt bij twijfel tijdens het gesprek ook iets vragen wat alleen jouw bekende kan weten. Stel geen algemene vraag, maar vraag naar iets specifieks dat jullie hebben meegemaakt.

Tot slot kun je altijd ophangen of het gesprek blokkeren als je het niet vertrouwt.