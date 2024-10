Donovan brengt historische foto's tot leven met AI: 'Mensen tot tranen geroerd'

Donovan Grootkarzijn uit Elburg heeft een bijzonder project opgezet: hij brengt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) oude foto's van Elburg en hun bewoners tot leven, zoals je in de video hierboven kan zien. Steeds meer nabestaanden vragen hem nu om foto's van hun overleden dierbaren op deze manier te bewerken.

"Ik heb al mensen gehad die tot tranen toe geroerd waren om hun overleden ouders of opa en oma weer zo te zien," vertelt Donovan.

Ook zijn moeder Gerrie Spronk was onder de indruk toen Donovan een foto van haar overgrootmoeder Alida Kortman uit 1934 weer in beweging bracht. Gerrie wist weinig over haar verre familie, maar was nieuwsgierig naar het resultaat.

"Wat allemachtig mooi. Het is een mysterie wat er speelde bij die verre familie van mij, dus ik vond het wel bijzonder om een oud familielid in beweging te zien," vertelt Gerrie aan Hart van Nederland. "Je hoort veel negatieve reacties omtrent AI, maar ik dacht: ik ga geen vooroordelen hebben. Het tot leven wekken van iemand die overleden is, hoeft niet erg te zijn als de nabestaanden het maar mooi vinden."