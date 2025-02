Romantisch winterweer op Valentijnsdag: koud, droog en zon

Vrijdag 14 februari is het weer zover. Traditiegetrouw verwennen we dan onze geliefden. Dit jaar is het volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne echt weer om lekker warm tegen elkaar aan te kruipen. Wie een mooie winterwandeling wil maken, kan de paraplu thuislaten, en met een beetje geluk is ook de zon te zien.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

Vrijdag begint koud met in het hele land lichte vorst. Als het even opklaart, kan het afkoelen tot -5 graden, en waar sneeuw ligt, is het mogelijk nog iets kouder. Het blijft wel droog, en in het westen kan de zon al even doorbreken, vooral in Zeeland.

Vrijdagmiddag breekt op meer plekken de zon door, ook in het zuiden. In het noorden en oosten blijft het bewolkt, maar het blijft overal droog. Hoewel de gemiddelde temperatuur in deze tijd van het jaar rond de 6 graden ligt, blijft het vandaag veel kouder. Het wordt maximaal 2 graden in het oosten en 4 graden in Zeeland, als de zon goed haar best doet. Gelukkig is de oostenwind niet sterker dan zwak.

Wie in de avond de deur uitgaat om samen een hapje te eten of een bioscoop bezoekt, kan zich maar beter warm aankleden. Vanaf het moment dat het donker wordt, zakt het kwik snel richting het vriespunt, en in de avond vriest het een paar graden. Lekker dicht tegen elkaar aankruipen dus.

In 2021 ijskoud

Tijdens de laatste regionale koudegolf, in 2021, was het de koudste Valentijnsdag van deze eeuw. In Heino daalde de temperatuur tot -12,3 graden. In het oosten van het land was het sinds 1985 niet meer zo koud geweest op 14 februari. In 1985 was het overigens nog een stuk kouder, met -15,9 graden in Deelen en -17,4 graden in Eerbeek.

Het kan nog veel kouder

In 1956, 1969 en 1940 was het nog kouder, met minima die richting de -20 graden zakten. De koudste Valentijnsdag ooit was in 1929. Op 17 officiële KNMI-stations die toen stonden opgesteld, vroor het zeer streng onder -15 graden! Het werd -18,7 graden in De Bilt, -20,7 graden in Gemert, -21,4 graden in Sittard en Maastricht, en -21,5 graden in Winterswijk. Overdag was de maximumtemperatuur -13,9 graden in Winterswijk en -13,2 in Maastricht. Zulke diepvriestemperaturen zijn nu niet meer voor te stellen.

De warmste Valentijnsdag was in 1961. Toen werd het maar liefst 17,5 graden in Eindhoven en 18,8 graden in Maastricht. Volop lentetemperaturen dus. De Bilt noteerde nét geen lentetemperatuur met 14,9 graden. In 1998 werd de 15-gradengrens op het hoofdstation wel geslecht: het werd toen 15,2 graden. In Oost-Maarland werd het toen 17,5 graden. Deze eeuw hebben we alleen in 2019 lentetemperaturen gehad met 15,4 graden in Maastricht.

Waar komt Valentijnsdag vandaan?

Een veelgehoord commentaar op Valentijnsdag is dat het vooral een commerciële feestdag is. Toch ligt de oorsprong van dit evenement al eeuwen terug. Eén van de verhalen stamt zelfs uit de derde eeuw na Christus. De naam Valentijnsdag zou afkomstig zijn van de christelijke priester Sint Valentijn uit Rome. Deze geestelijke zou in het geheim soldaten hebben gehuwd, terwijl keizer Claudius II dit per wet verboden had. Claudius was van mening dat vrijgezelle militairen eerder bereid waren om op het slagveld te sterven.

Sint Valentijn vond echter dat de liefde alles overwon. Toen de keizer dit ontdekte, liet hij Valentijn op 14 februari in het jaar 269 executeren. Zo werd Valentijn een martelaar voor de liefde.