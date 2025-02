Boek ongeneeslijk zieke Jade (18) bovenaan bestsellerslijst

Het boek Voor altijd jong van Jade Kops staat deze week bovenaan de Bestseller 60. Dat meldt boekenkoepel CPNB. In het boek vertelt Jade over haar leven met kanker. De ongeneeslijk zieke tiener uit 's-Gravenzande presenteerde haar eigen boek vorige week op haar achttiende verjaardag.

Jade kreeg op 14-jarige leeftijd te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft, vorig jaar hoorde ze dat ze niet meer zou genezen. Op haar Instagramaccount deelt ze hoe haar leven eruitziet tijdens haar ziekteproces. Bij de uitreiking van de Best Social Awards in februari kreeg ze de prijs voor Beste Instagrammer.

De bestsellerlijst telt deze week acht nieuwe titels. Het verkeerde kind van M.J. Arlidge & Julia Crouch komt nieuw binnen op de derde plek, het moppenboek van Rutger Vink en Thomas van Grinsven is de nummer vijf. Ook het boek Vrijuit van NOS-journalist Iris de Graaf is nieuw in de lijst, op plek elf.

Hart van Nederland/ANP