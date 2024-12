Jade (17) zamelt ruim één miljoen euro in voor kankerpatiëntjes

De 17-jarige Jade Kops uit 's-Gravenzande heeft met een inzamelingsactie meer dan één miljoen euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Sinds september doneerden meer dan 52.000 mensen, goed voor een totaalbedrag van 1,03 miljoen euro.

Jade Kops kreeg op 14-jarige leeftijd zelf te horen dat ze een zeldzame tumor in haar keel heeft, een rhabdomyosarcoom. Begin vorig jaar eindigde haar eerste behandeling, maar een dag later kreeg ze te horen dat de tumor terug was. Na een tweede ronde behandelingen bleek afgelopen zomer dat de kanker opnieuw terug was en dat ze niet meer kan genezen.

Afgelopen maandag vertelde Kops in het programma Renze op RTL4 over haar ervaringen en haar actie. Sinds die uitzending komen er veel donaties binnen. Donateurs noemen haar "een sterke persoonlijkheid", "een topper" en "een voorbeeld voor velen".

Op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ vertelt de Westlandse tiener de afgelopen jaren hoe haar leven eruitziet tijdens het ziekteproces. Ze werd daarvoor in oktober benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, als jongste ooit.

