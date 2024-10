Plan kan tienduizenden kankerdiagnoses voorkomen

Als de Nederlandse Kankeragenda succesvol wordt uitgevoerd zoals gepland, kunnen er tot 2045 maar liefst 120.000 minder kankerdiagnoses worden gesteld. Een voorwaarde hiervoor is dat in 2032 het aantal rokende volwassenen daalt naar 5 procent, en dat niemand meer begint met roken. Dit blijkt uit de plannen in de agenda.

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zou dit betekenen dat 89.000 mensen geen longkanker krijgen, 16.000 mensen geen blaaskanker, en 15.000 geen slokdarmkanker. Deze cijfers komen voort uit een berekening van het IKNL, op basis van gegevens van onder andere de Nederlandse Kankerregistratie. "De berekeningen zijn aan de conservatieve kant gehouden," meldt het IKNL, dat hiervoor methoden gebruikte van het RIVM en het Erasmus MC.

Stoppen met roken is al lastig, maar voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het een nóg grotere uitdaging. In de video bovenaan zie je het verhaal van Anna, die dankzij een speciale methode van het blowen af is geholpen.

Jongeren roken weer meer

Momenteel rookt nog 19 procent van de Nederlanders. "Lange tijd daalde dit percentage elk jaar, maar recent is deze daling gestopt," aldus het IKNL. Daarnaast is roken onder jongeren juist weer toegenomen. Longarts Wanda de Kanter, voorzitter van Rookpreventie Jeugd, roept de overheid op tot snelle actie: "Ik kan letterlijk huilen om het feit dat jongeren weer meer zijn gaan roken. Dit is hartverscheurend, zoveel nieuwe kankerpatiënten hadden voorkomen kunnen worden."

Tabaksexpert Esther Croes van het Trimbos Instituut vult aan: "De beste manier om rookpreventie te bereiken, is simpelweg niet beginnen met roken. Maar voor wie wil stoppen, is hulp essentieel."

Gezamenlijk plan

De Nederlandse Kankeragenda is een gezamenlijk plan van diverse organisaties die zijn verenigd in het Nederlands Kanker Collectief.

Hart van Nederland/ANP