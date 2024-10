Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt lintje voor haar strijd en steun aan lotgenoten

De 17-jarige Jade Kops uit 's-Gravenzande is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jade is ongeneeslijk ziek en deelt via haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ hoe zij omgaat met haar ziekteproces. "Hiermee vervult zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor lotgenoten. Jade maakt maatschappelijke impact door een voorbeeld voor anderen te zijn en altijd aan haar medemens te denken," aldus de gemeente Westland.

Jade was 14 jaar toen bij haar Rhabdomyosarcoom, een zeldzame vorm van kanker, werd vastgesteld. Sindsdien laat ze via haar Instagramaccount zien hoe het is om te leven met deze ziekte. "Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Er gaat geen minuut voorbij dat ik niet denk aan mijn ziekte. Ik ben er altijd, maar dan ook altijd mee bezig. Zelfs in mijn slaap," schrijft Jade in een van haar berichten.

De vader van Jade startte vorig jaar een petitie voor een financieel vangnet voor ouders van ernstig zieke en terminale kinderen. Dat zie je in de video bovenaan.

Naast het vertellen van haar persoonlijke verhaal, biedt ze steun aan andere kinderen met kanker en wordt door de gemeente geprezen als een "toonbeeld van kracht en doorzettingsvermogen."

'Uitzwaaimoment'

Samen met haar ouders richtte Jade een stichting op die gezinnen met kinderen onder behandeling voor kinderkanker een "uitwaaimoment" aan de Westlandse kust aanbiedt. Daarnaast haalde ze in september met een actie voor het Prinses Maxima Centrum een "recordbedrag" van meer dan 760.000 euro op.

Hart van Nederland/ANP