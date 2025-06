Kwik tikt 30 graden aan: in deze stad is de eerste tropische dag van het jaar

Maastricht heeft donderdag de primeur van de eerste tropische dag van het jaar. De temperatuur steeg om 16.40 uur in Maastricht naar 30,0 graden.

Van een officiële tropische dag is nog geen sprake, want dan moet de temperatuur in De Bilt boven de 30 graden uitkomen. Donderdag gaat dat niet meer lukken, maar vrijdag misschien wel. In het zuiden kan het dan lokaal 32 graden worden.

Gemiddeld over de afgelopen 30 jaar wordt de eerste tropische dag ergens in ons land op 7 juni gemeten. Vorig jaar werd het pas op 26 juni tropisch, Eindhoven noteerde toen 30,2 graden. De laatste keer dat het ergens in ons land tropisch werd was op 2 september vorig jaar. In het Limburgse Arcen werd het toen 30,5 graden.

Komende dagen

Op vrijdag wordt het op meer plaatsen tropisch. In de kustgebieden is het 26 tot 29 graden, landinwaarts stijgt het kwik naar 30 tot 32 graden. De hoogste temperaturen worden in het oosten van Brabant en in Limburg verwacht.

Hart van Nederland/ANP