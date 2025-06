Zonnige dag met tropische temperaturen, maar ook kans op onweer

We kunnen ons vrijdag opmaken voor een heerlijk zomerse dag met tropische temperaturen. Volgens weerman Robert de Vries loopt de temperatuur op veel plekken snel op, maar het is wel oppassen geblazen: aan het eind van de dag kan er lokaal een onweersbui ontstaan.

In de ochtend is het op veel plekken al aangenaam met temperaturen rond de 19 graden. Gedurende de dag stijgt het kwik verder naar zo'n 25 graden. Er is veel ruimte voor de zon, al trekken er in het midden van het land nog wat wolkenvelden voorbij. Daarbij is er kans op een spatje regen. In de loop van de ochtend verdwijnen de wolken weer en breekt overal in het land de zon door.

Zonnebrand

Gedurende de dag loopt de temperatuur verder op en kan het lokaal in het zuiden zelfs 32 graden worden. Met deze tropische temperaturen is het dan ook aan te raden om je goed in te smeren met zonnebrand. In Zeeland is er later in de avond kans op een stevige onweersbui. Dat is natuurlijk vervelend, maar dan kun je wel gelijk afkoelen van deze snikhete dag.

Ook zaterdag krijgen we te maken met tropische temperaturen, maar ook dan is er nog kans op een onweersbui. Vanaf zondag dalen de temperaturen weer, maar is er alsnog veel ruimte voor de zon.