Droog en zonnig zomerweer houdt voorlopig aan: kans op hittegolf

We hoeven voorlopig nog geen jas en paraplu uit de kast te trekken, want het droge en zonnige zomerweer van de afgelopen dagen houdt ook de komende tijd nog aan. Sterker nog: de temperatuur gaat in de loop van de week nog verder stijgen. Daardoor is er zelfs een kans op een hittegolf, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Woensdag begint de dag wat fris met een lokale mistbank, maar door de zon wordt het land al snel opgewarmd. Daarnaast trekken er ook wat velden met sluierwolken voorbij. Opnieuw wordt het zomers warm met 25 tot 30 graden. Misschien is het wel het begin van een hittegolf, want ook volgende week lijkt deze zomerwarmte stand te houden.

Tropische temperaturen

Donderdag steekt er een noordenwind op en is het overal een paar graden minder warm, maar nog altijd zo’n 20 graden aan zee tot maximaal 25 landinwaarts. Vrijdag en in het weekend blijft het droog en lopen de temperaturen met veel zon en weinig wind steeds verder. Zaterdag en zondag is het snikheet, met in het binnenland zelfs lokaal temperaturen rond de 34 graden.

De zonkracht is hoog, dus het is geen overbodige luxe om je goed in te smeren of op tijd de schaduw op te zoeken.