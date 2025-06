Weer veel zon vandaag, volgende week mogelijk tropisch warm

Het is zondag een Vaderdag met veel zon. In het oosten valt in de ochtend nog een bui, maar die trekken al snel weg. Volgende week wordt opnieuw een stralende week met hogere temperaturen dan gemiddeld, weet weerman Robert de Vries.

In de oostelijke helft is er zondagochtend nog veel bewolking. Langs de grens met Duitsland trekken nog wat buien naar het noorden. In de loop van de ochtend gaat vanuit het westen de zon steeds beter doorbreken.

Dat proces gaat in de middag door. In het westen blijft het overwegend zonnig. In het oosten kunnen wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt daar zo'n 23 tot 24 graden en langs de kust zo'n 19 tot 20 graden. Er waait een matige westenwind met windkracht 3 à 4.

Volgende week warm

De week start maandag opnieuw droog, en dat zal het de rest van de week ook blijven. De temperatuur ligt hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Maandag wordt het gemiddeld 23 graden en dinsdag 25. In het binnenland kan het dinsdag misschien wel 27 à 28 graden worden.

"Op de lange termijn zit er weer warmte aan te komen", aldus De Vries. "Vrijdag wordt het gemiddeld 27 graden en het zou me niet verbazen als we volgend weekend weer de 30 graden aantikken."