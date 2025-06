Komende dagen stralend zomerweer, in het weekend zelfs tropisch

Doe je zonnebrand en -bril maar vast in je tas, want het wordt de komende dagen stralend zomerweer. Let dan wel op met de zon. Deze is krachtig met een UV-index van 7. Je kunt dan snel verbranden en huidschade oplopen, waarschuwt meteoroloog Dennis Wilt.

Dinsdag begint de ochtend frisjes met een lokale mistbank: "Maar de zon warmt de boel razendsnel op met hooguit een matige zuidwestenwind. De lucht is niet geheel blauw vanwege de sluierwolken, maar daar heeft de zon weinig last van. Rond lunchtijd is het op veel plaatsen al zomers warm", aldus meteoroloog Dennis Wilt

Dinsdagavond is het buiten nog lang aangenaam. In de nacht koelt het onder een heldere hemel en bij weinig wind af naar een graad of 12. Lokaal kan er mistbank ontstaan. In het noorden trekken wat meer wolken voorbij, maar het blijft ook daar grotendeels droog.

Zomers warm en tropisch weer

Woensdag is er in Nederland volop ruimte voor de zon en wordt het met een matige westelijke wind zomers warm. De temperatuur ligt dan rond 25 graden. Maar op donderdag wordt het een paar graden koeler en hebben we te maken met een noordenwind. Het is dan 20 graden aan zee tot maximaal 25 graden landinwaarts.

Vrijdag en in het weekend blijft het droog en lopen de temperaturen met veel zon en weinig wind steeds verder op naar tropische waarden, rond 30 graden op zondag.