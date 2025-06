Na plaknacht blijft het zaterdag puffen met lokaal 32 graden

Na een zweterige nacht met amper verkoeling stijgt de temperatuur in het oosten van Nederland vandaag opnieuw naar tropische waarden. In het westen is het iets koeler en kunnen opnieuw onweersbuien ontstaan.

De nacht verliep bijzonder benauwd. In veel delen van het land daalde het kwik met moeite onder de 20 graden. Een échte plaknacht dus, en vooral in het westen waren er ook nog flinke onweersbuien te zien.

Inmiddels stijgt de temperatuur alweer snel. Op meerdere plekken is het zaterdagochtend al 23 graden. In de middag wordt het in het oosten van het land tropisch warm, met temperaturen die oplopen tot 30 tot zelfs 32 graden. In het westen blijft het met 26 à 27 graden iets aangenamer, mede dankzij een aantrekkende zuidwestenwind.

Kans op onweersbuien blijft

De lucht blijft onstabiel. In de loop van de dag kunnen opnieuw buien ontstaan, vooral boven het oosten van het land. Toch blijft het op veel plekken droog en warm. Het is dan ook druk buiten, op stranden en in natuurgebieden.

Vanaf zondag keert rustiger weer terug. Er volgt een reeks droge dagen met regelmatig zon. Met temperaturen tussen de 22 en 24 graden is het prima zomerweer.