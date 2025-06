Opletten geblazen: dit weekend kans op noorderlicht in Nederland

Dit weekend is er weer kans om het noorderlicht te spotten in Nederland. Volgens de website Noorderlichtjagers.nl zijn er momenteel enkele sterke zonnestormen actief die dit weekend de aarde bereiken. “De eerste paar zonnevlammen, die vrijdag op aarde aankwamen, waren sterker dan verwacht. Morgen kunnen we opnieuw een paar zonnevlammen verwachten die het natuurfenomeen mogelijk maken.”

Hoe zit dat nou precies met zo'n zonnevlam en het noorderlicht? Meteoroloog Jordi Huirne legt het uit in bovenstaande video!

Volgens kenners is het noorderlicht mogelijk met het blote oog te zien. Het weer lijkt ook mee te werken. Hoewel er hier en daar wat wolkenvelden zijn, zijn er in het hele land opklaringen waardoor je de kleuren goed kunt waarnemen. Wel kan het licht van de bijna volle maan roet in het eten gooien.

Wie het noorderlicht wil zien, moet wel lang opblijven, denkt meteoroloog Robert de Vries. “Het lastige van deze tijd van het jaar is dat het niet echt goed donker wordt”, vertelt hij aan Hart van Nederland. Volgens de weerman is de beste kans om het natuurverschijnsel te zien tussen middernacht en 03.00 uur.

Zonnedeeltjes

Dat het noorderlicht in Nederland zichtbaar is, komt door een krachtige plasma-uitbarsting op de zon. Daarbij wordt een wolk van elektrisch geladen deeltjes richting de aarde gestuurd. In onze atmosfeer botsen deze deeltjes op zuurstof- en stikstofmoleculen. Die botsing zorgt voor een energiereactie die zichtbaar is als kleurrijk licht in de lucht, meestal in de kleuren groen, roze of paars.