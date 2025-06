Het was vandaag zweten en smeren: warmste 13 juni ooit gemeten

Nederland beleeft vrijdag de warmste 13 juni sinds het begin van de metingen. Volgens meteoroloog Robert de Vries werd om 15.40 uur in De Bilt een temperatuur van 31,8 graden gemeten. “We zijn er vroeg bij, want normaal gesproken komt de eerste tropische dag pas op 29 juni.” Het is daarmee niet alleen de eerste officiële tropische dag van 2025, maar ook een record: het oude dagrecord uit 1964 – toen het 31,5 graden werd – is gesneuveld.

Op andere plekken in het land liep het kwik nog verder op. In Gilze-Rijen tikte de thermometer 33,5 graden aan en in Eindhoven werd 32,8 graden gemeten. Het landelijke record voor deze datum (34,0 graden) is voor zover bekend vandaag niet verbroken.

“Gisteren hadden we al de eerste lokale tropische dag in het zuiden van het land”, vertelt De Vries verder. “Maastricht ging met de primeur aan de haal, snel daarna volgde het Zeeuwse Westdorpe.”

Onweersbuien op komst

De hitte blijft echter niet zonder gevolgen. Vanaf vrijdagavond trekken stevige regen- en onweersbuien over het zuidwesten en westen van het land. “De meest zware buien lijken boven zee te blijven,” aldus De Vries. Het KNMI waarschuwt daarnaast voor hagel, felle windstoten en lokaal veel neerslag.

’s Nachts zakt de temperatuur iets, naar waarden tussen de 16 en 19 graden. In stedelijke gebieden blijft het echter boven de 20 graden. Voor veel mensen belooft dat een broeierige nacht te worden.

Zaterdag ook nog warm, zondag al koeler

Zaterdag wordt opnieuw heet, met temperaturen tot 32 graden. Vanwege de verwachte hitte is de halve marathon van Zwolle afgelast. “De combinatie van warmte, een hoge luchtvochtigheid en kans op onweer zijn niet te verenigen met ons uitgangspunt dat de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers voorop staat.”

Ook zaterdag is er kans op onweer. Pas op zondag wordt het weer rustiger en koeler, met gematigd zomerweer in het vooruitzicht.