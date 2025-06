Code geel later van kracht in deze provincies: zware onweersbuien en windstoten

Het KNMI heeft de code geel voor zware onweersbuien in twee provincies met een uur uitgesteld. Net als de eerdere waarschuwing is de provincie Zeeland is als eerste aan de beurt: daar geldt de waarschuwing vanaf 23.00 uur. Zuid-Holland en Noord-Brabant volgen kort daarna, maar wel iets later dan eerder voorspeld.

Vooral in Zeeland wordt gewaarschuwd voor pittige buien die gepaard kunnen gaan met windstoten tot wel 90 kilometer per uur. Ook kan er in korte tijd veel regen vallen en plaatselijk hagel ontstaan. De waarschuwing loopt hier tot 02.00 uur zaterdagochtend.

In Zuid-Holland en Noord-Brabant is de weerwaarschuwing nu dus een uur later van kracht. In beide provincies gaat het in vanaf 00.00 uur en geldt tot 03.00 uur. De buien lijken daar iets minder heftig te worden, al kunnen ook deze provincies te maken krijgen met onweer, regen en hagel.

Onstabiele zomeravond

Volgens het KNMI is het weerbeeld typisch voor een onstabiele zomerse avond: warm en broeierig weer slaat plotseling om in felle buien met alle risico’s van dien. Wie nog de weg op moet of buiten is, wordt aangeraden extra op te letten.

Het KNMI roept op om vooral alert te zijn op gladheid door wateroverlast en takken die kunnen afbreken. Hagel en windstoten kunnen ook schade veroorzaken aan voertuigen en daken.