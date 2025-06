Eerste officiële tropische dag is een feit, 30,1 graden gemeten in De Bilt

In De Bilt is een temperatuur van boven de 30 graden gemeten, wat betekent dat vrijdag de eerste officiële tropische dag van het jaar is. Op het hoofdweerstation werd het vrijdag 30,1 graden, meldt Weeronline. Ook elders in het land is het tropisch warm.

In Gilze-Rijen is vrijdag de hoogste temperatuur gemeten, namelijk 31 graden. Ook in Eindhoven en Maastricht steeg het kwik tot tropische waarden.

Zaterdag tropisch warm

Ook zaterdag wordt het plaatselijk tropisch warm met maxima tussen de 28 en 32 graden. Vooral in het oosten van het land wordt het warm. In de kustgebieden wordt het 25 tot 27 graden en in Zeeland blijft het koeler met maximaal 23 graden. Het is overdag overwegend zonnig, maar in de avond trekken regen- en onweersbuien over het land.

Gemiddeld wordt het vijf keer per jaar tropisch warm in De Bilt. De meeste tropische dagen werden gemeten in 1976. Toen steeg het kwik op veertien dagen boven de 30 graden. Sinds 1994 wordt het elk jaar minstens één dag tropisch warm.

ANP