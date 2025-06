Maandag typisch Hollands zomerweer, later in de week lokaal 30 graden

Het is maandag typisch Hollands zomerweer: de zon schijnt flink, maar er zijn ook wat stapelwolken en heel lokaal zou er een bui kunnen vallen. Het wordt iets minder warm dan dit weekend, maar de komende dagen loopt de temperatuur weer op.

In de ochtend k an hier en daar wat nevel of mist voorkomen, maar door de felle zon lost die vrij snel na zonsopgang alweer op. Er zijn perioden met zon, al kan met name in het noorden ook wel wat bewolking voorkomen. Gedurende de ochtend gaan er meer stapelwolken ontstaan in het binnenland en in het noordoosten kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui.

's Middags en 's avonds lossen de stapelwolken weer op. De kustgebieden kennen de meeste zonuren. Het wordt zo’n 19 tot lokaal 25 graden. De zon blijft met zonkracht 6 of 7 sterk, dus je kunt snel verbranden.

Droge en warme week

De hele week kan de paraplu thuisblijven, want het blijft droog. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar. Dinsdag wordt het gemiddeld 25 graden. In het zuidoosten kan het dan zelfs weer 27 of 28 graden worden. Woensdag en donderdag wordt het 24 graden, maar in het oosten en zuidoosten kan het 26 of 27 graden worden.

Vrijdag en in het weekend lijkt de temperatuur nog verder op te lopen. Vrijdag wordt het gemiddeld 27 graden. In het zuidoosten kan het dan met 30 graden zelfs al tropisch warm worden. We krijgen te maken met flink wat zon en het blijft droog. In het weekend houdt de warmte waarschijnlijk aan en kan het lokaal opnieuw tropisch warm worden.