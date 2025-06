Tropisch weekend voor de deur, temperatuur kan oplopen tot maar liefst 33 graden

We kunnen ons zaterdag opmaken voor een snikhete dag met tropische temperaturen. De start van de astronomische zomer begint namelijk met temperaturen die kunnen oplopen tot maar liefst 33 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries zaterdag.

In de ochtend kan het zaterdag al flink warm worden met temperaturen rond de 22 tot 26 graden. In de middag stijgt de temperatuur tot gemiddeld 30 graden, en lokaal kan het zelfs 33 graden worden. Door de hoge zonkracht wordt het aangeraden om je goed in te smeren met zonnebrand.

Ook zondag kan het op bepaalde plekken in het land tropisch warm worden. In het oosten is er kans op 34 graden, maar in het westen wordt het een stuk koeler met 22 graden. Ook is er kans op een bui. Volgende week neemt de kans op buien sowieso toe, en zullen we pas vanaf woensdag weer te maken krijgen met hogere temperaturen.

Kans op smog

Ondanks het heerlijke weer zaterdag, is het ook oppassen geblazen. Het RIVM verwacht slechte luchtkwaliteit door smog in het midden en zuiden van Nederland. Mensen die hier gevoelig voor zijn, wordt geadviseerd binnen te blijven en lichamelijke inspanning te beperken.