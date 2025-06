RIVM waarschuwt voor smog zaterdag in midden en zuid Nederland

Het RIVM verwacht zaterdag slechte luchtkwaliteit door smog in het midden en zuiden van Nederland. Mensen die hier gevoelig voor zijn, wordt geadviseerd binnen te blijven en lichamelijke inspanning te beperken.

In de namiddag en vroege avond is de lucht naar verwachting het meest verontreinigd. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen klachten krijgen zoals irritaties aan neus, ogen en keel. Vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen hebben hier sneller last van.

Smog en ozon

Smog ontstaat door een opeenhoping van luchtvervuiling en een gebrek aan wind. Hierdoor worden vervuilende stoffen omgezet in ozon, wat schadelijk is voor de gezondheid. In heel Europa worden momenteel hoge ozonpieken gemeten, waarschijnlijk als gevolg van de warmte van de afgelopen dagen.

ANP