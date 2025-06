Eerst regen en wind, dan snikhete dagen op komst

Het is donderdag een dag die we een tijdje niet meer hebben gezien: het regent veel en er waait een stevige wind. Maar dit weerbeeld houdt niet lang aan: komende dagen gaat de zon weer schijnen en volgende week kan het wel eens tropisch worden. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Hoewel het donderdag regent, voelt het wel zwoel aan. Het is in de ochtend bewolkt en er vallen verspreid over het land buien. Soms kan het ook even onweren, aldus Wilt. De zuidwestenwind wakkert in de loop van de ochtend aan en wordt krachtig langs de kust met windkracht 6.

In de middag blijft het stevig doorwaaien. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. In het oosten kan het eerst nog wel even stevig doorplenzen met lokaal onweer en hagel, maar in de tweede helft van de middag wordt het ook daar droog. De zon laat zich dan ook weer wat vaker zien. Het wordt 20 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in Limburg. Dus koud is het niet.

Zomer weer terug

Het droge zomerweer komt snel weer terug. Vrijdag en in het weekend blijft het droog en gaan we uiteindelijk weer naar zomerse temperaturen van 25 tot 30 graden landinwaarts. De start van volgende week wordt tropisch: op maandag wordt het gemiddeld 30 graden en dinsdag zelfs 31.