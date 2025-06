Nederlander (35) overleden door hitte op Mallorca tijdens sporten met vrienden

Een 35-jarige Nederlander is aan de noordwestkust van Mallorca overleden aan een hitteberoerte. Volgens lokale media is dit het eerste sterfgeval door een hitteberoerte dit jaar.

De man was donderdagmiddag in Sóller met vrienden aan het sporten toen hij in elkaar zakte. Medische hulpverleners en politie arriveerden snel, maar reanimatiepogingen leverden niets op.

Hitteberoertes eisen vaker levens op de Balearen. In 20 jaar zijn 54 gevallen geregistreerd.

De zoon van Joost overleed 10 jaar geleden na het lopen van de Dam tot Damloop. Joost waarschuwt nu anderen voor de gevaren van hitteberoertes tijdens het hardlopen. Dat zie je in de video bovenaan.

ANP