Joost verloor zoon bij Dam tot Damloop, waarschuwt anderen: 'Let hierop bij het rennen'

Terwijl veel Nederlanders vandaag genoten van het mooie nazomerweer deden bijna 50.000 hardlopers mee aan de Dam tot Damloop. Een enorme prestatie, al helemaal doordat het warm was. Want dat kan fataal aflopen, weet Joost Fonville uit Hilversum. Hij verloor tien jaar geleden zijn 24-jarige zoon Arthur vanwege een hitteberoerte tijdens de loop. Nu zet hij alles op alles om mensen op de gevaren te wijzen.

"Elk jaar herbeleef ik die momenten weer", vertelt Joost Fonville aan Hart van Nederland. Precies tien jaar geleden deed zijn zoon Arthur mee aan de Dam tot Damloop. Hij liep in het wedstrijdteam van de Universiteit van Amsterdam. Toen hij na zestien kilometer over de finish kwam, ging het helemaal mis. "Hij is onwel geworden en naar een tent gebracht. Daar kwamen ze erachter dat zijn temperatuur 42,5 graden was", vertelt vader Joost. "Ze probeerden hem nog te behandelen, maar hadden bijna geen koelmogelijkheden."

Uiteindelijk overleed de 24-jarige aan de hitteberoerte. "Dat nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel voor ons", vertel Joost. "Het was een fitte jongen, maar hij wist volgens mij niks van het gevaar van de oververhittingsverschijnselen."

"Eigenlijk hoeft iemand die een oververhitting overkomt niet te overlijden, als er maar op tijd gehandeld wordt." Joost Fonville

Extra maatregelen

Tien jaar geleden was er volgens Joost ook nog niet veel bewustzijn over de gevaren van het rennen bij warm weer. Na de dood van Arthur heeft hij er zijn levensmissie van gemaakt om mensen in te lichten. "In 2016 ging het namelijk nog een keer mis. Toen overleed er een meisje bij de Dam tot Damloop. Dankzij haar nabestaanden en ons zijn er met een werkgroep maatregelen bedacht die tijdens de evenementen genomen moeten worden. En is de zorg verbeterd zodat dit niet meer hoeft te gebeuren."

De voorlichting is beter geworden en er worden meer maatregelen genomen als het warm is. "Eerdere starttijden, koelmiddelen. Eigenlijk hoeft iemand die een oververhitting overkomt niet te overlijden, als er maar op tijd gehandeld wordt."

Bewustwording

Die extra maatregelen waren deze zondag ook weer nodig. Vanwege de warmte kwam de organisatie op voorhand al met een dringend advies aan de deelnemers om verstandig te lopen, elkaar in de gaten te houden en genoeg te koelen om oververhitting te voorkomen.

Uiteindelijk besloot de organisatie zelfs de laatste twee startgroepen te annuleren omdat de warmte leidde tot gezondheidsproblemen bij vele lopers. "Als we de loop door laten gaan, kunnen we niet garanderen dat we iedereen de juiste medische zorg kunnen bieden", meldde de organisatie vandaag.

Dat deze maatregelen er nu zijn, vindt Joost een goed begin. Maar er kan meer gedaan worden. "De bewustwording bij de hardlopers moet er ook echt komen. We moeten elk jaar blijven waarschuwen. Want een fatale afloop hoeft hopelijk nooit meer te gebeuren."