Te warm tijdens Dam tot Damloop: laatste groepen mogen niet meer van start

De twee laatste startgroepen bij de Dam tot Damloop mogen niet van start. De organisatie van het loopevenement heeft dat besloten om de toenemende warmte, is op de website te lezen. "De warmte leidt tot gezondheidsproblemen bij vele lopers. Als we de loop door laten gaan, kunnen we niet garanderen dat we iedereen de juiste medische zorg kunnen bieden."

Een woordvoerder van organisator Le Champion laat weten dat ongeveer 6000 deelnemers niet op pad mochten gaan. Meer wil hij op dit moment niet kwijt. "We komen later vandaag met een statement." AT5 meldt dat de politie inmiddels het parkoers zou hebben afgesloten.

Dat een grote groep niet mag starten vandaag is natuurlijk enorm vervelend. Want hardlopen is volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder ook goed voor je hersenen, zo vertelde hij eerder bij Radio 538.

Eerdere waarschuwingen

Vrijdag waarschuwde de organisatie al op de website voor het warme ren weer. Ook waren er al extra maatregelen getroffen zoals een extra verzorgingspost, koelmiddelen en een langere starttijd. Daarnaast riep Le Champion op voor een zware editie en adviseerde deelnemers om het looptempo te verlagen. "Loop verstandig en houd medelopers in de gaten." Een woordvoerder van het evenement zei eerder op de dag dat ondanks het warme weer de situatie "beheersbaar" was.

Alsnog heeft de organisatie besloten om de laatste groepen niet te laten starten. De betreffende deelnemers worden in de loop van komende week verder geïnformeerd. Aan de Dam tot Damloop doen 46 duizend deelnemers mee.

ANP/Hart van Nederland