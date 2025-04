'Hardloper (25) overleden na hitteberoerte bij Enschede Marathon'

Een 25-jarige man uit Rijssen is donderdag overleden nadat hij tijdens de Enschede Marathon onwel werd. Dat meldt RTV Oost donderdagavond. De jonge deelnemer liep afgelopen zondag de halve marathon en kreeg direct na de finish een hitteberoerte, met meerdere hartstilstanden tot gevolg.

Hulpverleners grepen meteen in en begonnen ter plekke met reanimatie. De man werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vier dagen in coma lag. Donderdag is hij alsnog overleden aan de gevolgen van de hitteberoerte.

De Enschede Marathon werd dit jaar voor de 55ste keer georganiseerd. Met zo’n 18.000 lopers is het het grootste hardloopevenement van Oost-Nederland en de oudste marathon van het land. De deelnemers renden door het centrum van Enschede en het omliggende buitengebied.