Arts waarschuwt: marathonlopers, pas op met hittestress

Deelnemers aan de Rotterdam Marathon moeten alert zijn op hittestress. Daarvoor waarschuwt Jelmer Alsma, lid van het medisch team van het evenement en internist in het Erasmus MC. Een veelvoorkomend probleem bij hardlopers is volgens Alsma een hitteberoerte, die optreedt als de lichaamstemperatuur van een loper naar 40 graden stijgt.

Vorig jaar moesten 77 oververhitte lopers behandeld worden. Bij een hitteberoerte verandert het bewustzijn van de loper. "Zaak is dan om snel de loper af te koelen met in ijswater gedrenkte handdoeken over het hele lichaam. Als we op tijd kunnen behandelen, voorkomen we dat lopers naar de spoedeisende hulp (SEH) moeten en ziekenhuizen overbelast raken," aldus Alsma.

Lopers kunnen veel narigheid voorkomen door de verschijnselen te herkennen en te wennen aan de omstandigheden waarin ze gaan lopen, adviseert Alsma. "Je lichaam moet wennen, dus niet alleen trainen op koele momenten, zoals in de avond."

ANP