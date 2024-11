Nageeye wint als eerste Nederlander ooit marathon van New York

Abdi Nageeye heeft de marathon van New York op zijn naam geschreven. De 35-jarige Nederlander loste zijn Keniaanse medevluchter Evans Chebet in de laatste kilometer en kwam solo over de finish. Eerder dit jaar won hij ook de marathon van Rotterdam.

Nageeye finishte na 2.07.39. Hoewel de marathon van New York geen snelle tijden oplevert, is het een zeer prestigieuze wedstrijd. Nageeye is de eerste Nederlandse winnaar in de 'Big Apple'. Hij presteert vaak goed in New York. Twee jaar geleden behaalde hij er brons en ook in andere jaren liet hij sterke prestaties zien. In 2021 debuteerde Nageeye met de vijfde plaats en vorig jaar werd hij vierde. Datzelfde jaar scherpte hij het Nederlands record aan, waarover hij in bovenstaande video vertelt op 538.

Nageeye revancheerde zich voor zijn teleurstellende optreden op de marathon van de Olympische Spelen in Parijs, waar hij vlak voor de finish uit de wedstrijd stapte.

ANP