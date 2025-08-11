Meteorenregen Perseïden nadert hoogtepunt: tientallen vallende sterren per uur

Hopelijk is je wensenlijstje lang, want in de nacht van maandag op dinsdag zijn er tientallen vallende sterren per uur te zien. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt. Deze week wordt de pieknacht van de Perseïden verwacht, een jaarlijkse meteorenzwerm van stofdeeltjes afkomstig van de komeet Swift-Tuttle. En dan moet de pieknacht nog komen.

De meteorenregen vindt elk jaar rond deze tijd plaats. Niet alleen komende nacht, maar ook de afgelopen nachten waren de Perseïden al zichtbaar. En ook de nachten daarna kun je nog vallende sterren spotten.

Piek van de meteorenregen

Maar de volgende nacht wordt het echt spectaculair: in de nacht van dinsdag op woensdag is de piek van dit jaarlijkse astronomische hoogtepunt. Bij heldere hemel zijn er dan tientallen per uur te zien. En laat het nou nét bijna onbewolkt zijn.

Wie de Perseïden wil spotten, doet er goed aan een donkere plek op te zoeken, zo ver mogelijk van kunstlicht. Ga ook met je rug naar de maan staan, want die is momenteel behoorlijk vol en geeft veel licht.

Perseïden

Vallende sterren, ofwel meteoren, zijn stukjes ruimtepuin die oplichten zodra ze de dampkring binnendringen. Daarbij ontstaat een lichtspoor. Elke dag komen er kleine brokstukken uit de ruimte in onze atmosfeer terecht, maar een paar keer per jaar trekt de aarde door een grotere zwerm ruimtepuin. Dan ontstaan indrukwekkende sterrenregens zoals deze.